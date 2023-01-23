СМИ: еще четырех депутатов Рады от ОПЗЖ лишат мандатов

Верховная рада Украины досрочно лишит мандатов еще четырех депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) из-за наличия у них российских паспортов. Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на источники в украинском парламенте. По данным издания, речь идет об Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрии Солоде и Олеге Волошине.

«В ближайшее время ожидаем новый указ (президента.— "Ъ") о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов»,— сообщил источник «Левого берега».

Нардеп Александр Пономарев после начала вооруженного конфликта на Украине оставался в Бердянске, а затем уехал в Крым. 19 января, как пишет «Левый берег», он неожиданно появился в Раде. Информация о наличии у него российского гражданства появилась в СМИ еще в декабре 2021 года.

Наталья Королевская, как выяснили журналисты, 16 лет скрывала в декларациях недвижимость в Подмосковье. Также она якобы владеет домом и земельным участком в России с 2005 года.

Юрий Солод — муж госпожи Королевской. По данным СМИ, они уехали из страны в начале февраля 2022 года.

Находящийся под санкциями США Олег Волошин, как писали в СМИ, покинул Украину еще за десять дней до ввода российских войск.

Во время заседания 13 января Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Также, по данным СМИ, они были лишены гражданства указом президента Владимира Зеленского.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Дарья Эрозбек