Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: еще четырех депутатов Рады от ОПЗЖ лишат мандатов

Верховная рада Украины досрочно лишит мандатов еще четырех депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) из-за наличия у них российских паспортов. Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на источники в украинском парламенте. По данным издания, речь идет об Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрии Солоде и Олеге Волошине.

«В ближайшее время ожидаем новый указ (президента.— "Ъ") о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов»,— сообщил источник «Левого берега».

Нардеп Александр Пономарев после начала вооруженного конфликта на Украине оставался в Бердянске, а затем уехал в Крым. 19 января, как пишет «Левый берег», он неожиданно появился в Раде. Информация о наличии у него российского гражданства появилась в СМИ еще в декабре 2021 года.

Наталья Королевская, как выяснили журналисты, 16 лет скрывала в декларациях недвижимость в Подмосковье. Также она якобы владеет домом и земельным участком в России с 2005 года.

Юрий Солод — муж госпожи Королевской. По данным СМИ, они уехали из страны в начале февраля 2022 года.

Находящийся под санкциями США Олег Волошин, как писали в СМИ, покинул Украину еще за десять дней до ввода российских войск.

Во время заседания 13 января Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Также, по данным СМИ, они были лишены гражданства указом президента Владимира Зеленского.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...