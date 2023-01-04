Рогозин отправил послу Франции извлеченный после ранения в Донецке осколок

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил послу Франции Пьеру Леви извлеченный из своей спины осколок снаряда от французской гаубицы Caesar. Ее ВСУ использовали при обстреле ресторана в Донецке, в котором находился господин Рогозин. Сопроводительное письмо к осколку политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом... Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эмманюэлю Макрону»,— написал экс-глава «Роскосмоса».

«Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами»,— добавил политик.

В письме господин Рогозин также обвиняет Францию в поставках вооружения ВСУ и «подчинении диктату» Вашингтона. «Примите, господин Посол, заверения в моем почтении к Вашему дипломатическому статусу, но боюсь, что Ваша миссия полностью провалена»,— заключил господин Рогозин.

Сегодня, 4 января, политик в интервью RT сообщил, что уже выписан из больницы и в середине января вернется на фронт. До ранения он находился в зоне проведения военной операции в качестве руководителя группы военных советников «Царские волки». По его словам, сейчас идет процесс пополнения группы.

Дмитрий Рогозин был ранен ночью 22 декабря в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке. При обстреле погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получил ранение.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Эрдни Кагалтынов