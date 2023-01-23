Главные новости к утру 23 января

Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее компаниям РФ включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть, узнал «Ъ». Экспортеры будут обязаны направлять контракты на проверку в ФТС, которая сможет блокировать отгрузки в случае нарушений. При этом компании должны сами следить, чтобы их контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти тоже не использовали потолок. О механизме

Германия не будет запрещать Польше поставлять танки Leopard Украине, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Варшава пока не обращалась с запросом к Берлину.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача союзниками десятков танков «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». По его мнению, этот шаг играет мотивирующую роль для украинских военных. Глава государства заверил, что если Германия передаст Украине Leopard, то они «не поедут по территории РФ».

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что участнику переговоров с РФ Денису Кирееву была поставлена задача «затянуть процесс, чтобы выиграть время» для украинской армии. Господин Буданов подтвердил, что господин Киреев был убит сотрудниками Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове — друге президента Владимира Зеленского. По мнению главы военной разведки, убийство произошло, чтобы переговорщик не мог затянуть процесс.

Над Белгородом сработала ПВО. По предварительным данным, никто не пострадал.

187 фактов распространения фейков об армии было выявлено с момента появления статьи в Уголовном кодексе в марте 2022 года, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. В суды направлены уголовные дела по 78 преступлениям в отношении 67 человек. В Роскомнадзор было направлено больше 1,7 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях.

Участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, которая по новым льготам действует до 2024 года, бессрочной либо четко закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%. Компании опасаются, что по окончании действия льгот ставка вернется на уровень 2020 года и составит 20%. О просьбе

Больше 110 тыс. человек остались без электроснабжения в Уссурийске. В городе зарегистрированы 25-градусные морозы.

Полиция нашла тело подозреваемого в массовой стрельбе в Калифорнии. Было убито 10 человек, еще 10 получили ранения.

О предстоящих 23 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».