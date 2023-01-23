В Приморье более 110 тыс. человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз

Аварийное отключение электроснабжения произошло сегодня, 23 января, во втором по величине городе Приморского края — Уссурийске. Без света остались более 110 тыс. человек.

«Прокуратура организовала проверку по факту отключения электроснабжения в 380 многоквартирных домах, более 3 тыс. частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры на территории Уссурийска»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Аварийное отключение произошло около 7:00 23 января по местному времени (00:00 по московскому). Прокуратура намерена дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сети, полноте мер, принимаемых к расследованию причин и условий аварии, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

По данным Примгидромета, на 10:00 сегодня в Уссурийске было зафиксировано -25°C.

Алексей Чернышев, Владивосток