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Коммерсантъ FM
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Уголовные дела о фейках об армии в отношении 67 человек были направлены в суды в 2022 году

187 фактов распространения фейков об армии было выявлено с момента появления статьи в Уголовном кодексе в марте 2022 года, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. В суды направлены уголовные дела по 78 преступлениям в отношении 67 человек. В Роскомнадзор было направлено больше 1,7 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях (в 2021-м — 650).

Генпрокурор призвал не связывать «динамику публикуемых в интернете» с «ужесточением ответственности за их распространение». «Когда речь идет об иностранных ресурсах, целенаправленно занимающихся из-за рубежа дезинформированием людей для эскалации социальной напряженности, формирования негативного отношения к России, к нашим соотечественникам, разумеется, для таких ресурсов введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта»,— сказал господин Краснов «Известиям».

Генпрокурор считает, что в интернете растет число распространяемых фейков и «усиливаются информационные атаки на население». Роскомнадзор в связи с этим заблокировал за год заблокировал или удалил публикации больше чем со 190 тыс. интернет-страниц, 125 тыс. из них — по военной операции на Украине.

О применении новых статей о дискредитации армии и фейках о ней — в материале «Ъ» «Спецоперации против дискредитаций».

Леонид Уварчев

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