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Коммерсантъ FM
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Полиция нашла тело подозреваемого убийстве 10 человек в Калифорнии

Американская полиция провела операцию по проверке фургона в котором, как предполагалось, находился подозреваемый в массовой стрельбе в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния, США). Предполагаемого преступника нашли мертвым, вероятно, он покончил с собой, передает ABC News.

Фургон находился примерно в 20 км от места преступления. Полиция окружила его, разбила боковое стекло и пробралась внутрь транспортного средства.

Стрельба произошла накануне, 22 января, во время празднования китайского Нового года. 10 человек погибли, еще 10 — получили ранения. Очевидцы сообщали, что преступник стрелял из полуавтоматического оружия без разбора. О вероятных мотивах нападавшего не сообщалось.

Леонид Уварчев

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