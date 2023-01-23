Главные анонсы 23 января

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин посещает с визитом Иран. Планируется обсудить договоренности Москвы и Тегерана в сфере транспорта, энергетики и инвестиций.
В Люберцах (Московская область) городской суд проведет прения сторон по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В Тверском суде Москвы планируется рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте генерального директора компании «Лукоморье» Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов.
На портале госуслуг открывается подача заявлений на отсрочку от срочной военной службы для IT-специалистов в весеннюю призывную кампанию. Заявления принимаются до 6 февраля.
Московская биржа начнет расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары «гонконгский доллар — российский рубль», «турецкая лира — российский рубль» и «доллар США — китайский юань».
СПБ биржа начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146.
Национальный банк Белоруссии снижает ставку рефинансирования до 11,5% с 12%.
В Страсбурге начнется зимняя сессия Совета Европы.
В Париже рассмотрят законопроект о пенсионной реформе на заседании кабинета министров.
Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится с официальным визитом в Аргентину.
В Санкт-Петербурге в Преображенском храме состоится отпевание журналистки Бэллы Курковой.
В Париже пройдет неделя высокой моды Haute Couture.
О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».