Главные анонсы 23 января

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин посещает с визитом Иран. Планируется обсудить договоренности Москвы и Тегерана в сфере транспорта, энергетики и инвестиций.

В Люберцах (Московская область) городской суд проведет прения сторон по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Тверском суде Москвы планируется рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте генерального директора компании «Лукоморье» Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов.

На портале госуслуг открывается подача заявлений на отсрочку от срочной военной службы для IT-специалистов в весеннюю призывную кампанию. Заявления принимаются до 6 февраля.

Московская биржа начнет расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары «гонконгский доллар — российский рубль», «турецкая лира — российский рубль» и «доллар США — китайский юань».

СПБ биржа начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146.

Национальный банк Белоруссии снижает ставку рефинансирования до 11,5% с 12%.

В Страсбурге начнется зимняя сессия Совета Европы.

В Париже рассмотрят законопроект о пенсионной реформе на заседании кабинета министров.

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится с официальным визитом в Аргентину.

В Санкт-Петербурге в Преображенском храме состоится отпевание журналистки Бэллы Курковой.

В Париже пройдет неделя высокой моды Haute Couture.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».