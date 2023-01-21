Чебурашка заполонил маркетплейсы

«Союзмультфильм» встал на защиту плюшевых Чебурашек. Киностудия потребовала, чтобы Ozon и Wildberries убрали из продажи контрафактную продукцию с изображением персонажа. В последние недели на площадках активизировались поставщики, предлагающие игрушки сомнительного качества и по завышенным ценам. Сколько стоит неизвестный науке зверь в интернет-магазинах? И почему он в очередной раз смог завоевать любовь россиян? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лицензия на производство мягких игрушек в виде Чебурашки принадлежит компании, работающей под брендом «Мульти-Пульти». Именно ее продукция в последние годы в подавляющем большинстве находилась на полках магазинов. Но с выходом нового фильма о приключениях персонажа все изменилось, и поклонникам героя все чаще стали предлагать контрафакт. Оригинальный же товар начал заканчиваться: на сайте «Детского мира», например, продукция временно недоступна для заказа.

Недобросовестные поставщики поспешили воспользоваться ситуацией. На Ozon и Wildberries появились десятки карточек с Чебурашками по завышенным ценам: за 20-сантиметровую игрушку просят от 1,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб., в то время как обычно этот же товар продавался максимум за 800 тыс. руб. И переплата — это лишь полбеды: нередко покупатели получают совсем не то, что изображено на картинке.

Глава компании «Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров убежден, что побороть таких игроков на маркетплейсах «Союзмультфильму» не составит труда. Другой вопрос, что увеличить собственное производство, чтобы удовлетворить спрос, будет непросто, считает собеседник “Ъ FM”: «На всех маркетплейсах сейчас реализована схема, очень четкий алгоритм, по которому необходимо проводить соответствующие действия.

Вопрос только в том, насколько эффективно "Союзмультфильм" с ними работает. Учитывая масштабы принадлежащего компании лицензионного контента, взаимодействие должно быть выстроено максимально эффективно.

Может ли возникнуть дефицит Чебурашек? Если мы говорим о производстве за пределами России, есть понятные сроки, быстрее которых этого не может произойти. С момента заказа товара, например, в Китае до момента его поставки в Россию никак не может пройти меньше трех месяцев в текущих условиях. Особенно, когда в КНР коронавирус и китайский Новый год. Возможен пошив в России, но с этим могут быть определенные сложности. Однако если спрос резко вырос, здесь вполне реально сделать игрушки в формате среднего и высокого ценового сегмента.

Конечно, в плане низкого ценового сегмента конкурировать с Китаем крайне тяжело, и альтернативы Азии найти сложно. Может быть, только если поискать какие-то варианты в странах ближнего зарубежья — Узбекистан, Киргизия».

По словам собеседников “Ъ FM”, интерес россиян к Чебурашке сейчас почти не отличается от того, что обычно бывает после премьеры голливудских блокбастеров, ориентированных на детей и подростков. Прежде российские персонажи не могли похвастаться таким успехом, но интерес к зверю, придуманному Эдуардом Успенским больше полувека назад, это совсем другое дело, говорит президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина: «Интерес к российским анимационным брендам сейчас значительно выше, чем был до сих пор одномоментно, даже к таким замечательным франшизам как "Маша и медведь", "Смешарики".

С чем это быть может связано? Интерес поколений. У нас не так много брендов, на которых выросли и наши бабушки, и мамы, и дети. А свой Чебурашка был практически у трех поколений. Это такая "первая ласточка", которая показывает киноиндустрии, производству лицензионной продукции с участием этих образов, что в целом мы совместно можем создавать героев, которые понравятся современным детям. Поэтому у всех интересных поколенческих брендов есть возможность стать вечно зелеными франшизами».

Ритейлеры отмечают также рост интереса покупателей и к другой продукции, связанной с Чебурашкой, в частности к пазлам, декоративным фигуркам, детской посуде и канцелярским товарам. Особняком в этом списке стоят книги: спрос на них на Ozon в последние недели вырос в полтора раза, на сервисе «ЛитРес» — в два раза.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".