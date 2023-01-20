Главные новости за 20 января. Кубань, Крым, Адыгея

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера из Геленджика Вадима Харченко, автора YouTube-канала «Личное мнение».

Громкие звуки выстрелов напугали жителей Анапы. В муниципальном центре управления сообщили, что они доносились из войсковой части ВДВ и объяснили их происхождение плановыми учениями.

Власти Крыма ведут работу по национализации кинотеатра «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку.

Приезжий из Томска написал заявление на экоактивистку Наталью Гаряеву, выступающую за закрытие свалки в станице Полтавской Краснодарского края. Он обвинил ее в подготовке убийства главы Красноармейского района Юрия Васина.

Всех 385 пассажиров российского лайнера Astoria Grande, который во время круиза врезался в пристань, отправят в Сочи самолетами.

Группа «Ромекс» летом введет в эксплуатацию распределительный центр для проекта дискаунтера «Чижик» (принадлежит владельцу сети «Пятерочка» X5 Retail Group). Инвестиции в проект составят около 1,4 млрд руб.

Проект реконструкции дома купца Лихацкого в Краснодаре подготовят до конца 2023 года, объявила мэрия Краснодара.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что информация о подготовке скрытой мобилизации в городе является фейком. Ранее в сети появились сообщения, что севастопольцев, имеющих бронь, начали вызывать в военкоматы.

Актер из Краснодара Арсен Суховский умер в Москве от удара током в трансформаторной будке. Его тело несколько дней пролежало на месте происшествия.

В Сочи произошел крупный пожар в шестиэтажном доме по ул. Тимирязева. Здесь полностью выгорели 10 квартир. Дом оказался самостроем, узаконенным через суд.

В нескольких районах Крыма до 5 февраля продлили высокий уровень террористической угрозы, действующий в регионе с апреля прошлого года.

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