Экоактивистку обвинили в подготовке заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Васина

На экоактивистку Наталью Гаряеву, выступающую за закрытие свалки в станице Полтавской Краснодарского края, приезжий из Томска написал заявление в полицию, обвинив ее в подготовке убийства главы Красноармейского района Юрия Васина. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала сама госпожа Гаряева.

«Заявителем является Сергей С., он работал у моего бывшего мужа менеджером. Недавно мужчина освободился из мест заключения и постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, за хулиганство его недавно оштрафовали и арестовали на 14 суток. О том, что он написал на меня заявление, я узнала, когда меня вызвали в полицию. Якобы я предлагала ему 350 тыс. руб. за убийство главы Красноармейского района Юрия Васина»,— рассказала Наталья Гаряева.

По ее данным, заявитель уже уехал в Томск. Активистку на днях опрашивали в полиции, свою причастность она полностью отрицает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Мусорный полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Проблемы полигона обсуждаются с конца 2021 года. В начале сентября 2022 года администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием обязать регоператора закрыть полигон ТКО в станице Полтавской. Глава района Юрий Васин тогда заявил, что к данному решению муниципалитет подтолкнули «многочисленные обращения граждан». Однако суд не разрешил администрации Красноармейского района закрыть полигон.

В октябре 2022 года председатель инициативной группы по закрытию свалки в станице Полтавской в Краснодарском крае Андрей Гаряев покончил с собой. По словам Натальи Гаряевой, причиной происшествия мог стать крупный штраф, вынесенный в отношении предприятия «Камавторесурс», которым руководил ее бывший муж. Его привлекали к административной ответственности за нарушение сроков исполнения муниципального контракта по строительству центра единоборств в Абинском городском поселении, рассказала бывшая супруга погибшего.

Тат Гаспарян

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