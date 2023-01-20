В Крыму национализируют принадлежащий Яценюку кинотеатр IMAX в Ялте

Власти Крыма ведут работу по национализации кинотеатра «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Фото: vkino-info.ru

«Важно понимать, что мы не охотимся за чужим имуществом. Для нас главное, чтобы человек был честным, не совершал преступления в отношении крымчан, наших военнослужащих, России»,— отметил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что на объекте уже введена временная администрация. Все рабочие места будут сохранены.

В ноябре 2022 года Госсовет Крыма принял постановление о включении в собственность республики 130 объектов, принадлежащих украинским собственникам. Среди них: ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"» и ОАО «Судостроительный завод "Залив"».

Татьяна Ручкина

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