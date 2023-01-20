Минюст включил в список иноагентов блогера из Геленджика

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера из Геленджика Вадима Харченко, автора YouTube-канала «Личное мнение». Об этом сообщается на сайте министерства.

В список иноагентов Вадим Харченко попал за получение поддержки от иностранных источников, а также распространение сообщений и материалов иноагентов и негативной информации о деятельности Минобороны РФ. Сообщается, что блогер проживает за пределами России.

20 января в список иноагентов также были включены депутат Мосгордумы Дарья Беседина, автор проекта «Популярная Политика» Антон Устимов, политик из Карачаево-Черкесии Ибрагим Яганов, основатель проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин, Елизавета Гырдымова, также известная как певица Монеточка, и новосибирский проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».

В декабре 2020 года в доме геленджикского блогера прошли обыски. Как говорил сам Вадим Харченко, в постановлении об обыске было указано, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту клеветы на мэра Геленджика Алексея Богодистова.

Youtube-канал блогера насчитывает 415 тыс. подписчиков. В нем он критикует власть и политику государства.

Татьяна Ручкина

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