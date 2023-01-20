Губернатор Севастополя назвал фейком сообщения о подготовке скрытой мобилизации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что информация о подготовке скрытой мобилизации является фейком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В сети распространилась информация о том, что в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Глава города назвал сообщения фейком. Он отметил, что их главная цель — посеять панику. Михаил Развожаев в очередной раз призвал жителей доверять информации только из проверенных источников.

«Дело в том, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Каким критериям должны соответствовать специалисты, претендующие на отсрочку,— подробно написано в публикации Департамента цифрового развития»,— отметил Михаил Развожаев.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram