Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля

В ряде городов Крыма продолжит действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, он продлен до 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее введенный режим «желтого» уровня истекает 21 января.

Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, а также на объектах региональных министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, ТЭК, промышленной политики, госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Глава Крыма уточнил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются силовыми структурами, ситуация полностью контролируется властями.

В пятницу стало известно, что житель Крыма стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту призыва к убийству российских военных. По данным следствия, 48-летний житель Керчи размещал публикации в «Одноклассниках» с призывами к расправе над военнослужащими РФ. По этому случаю правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму, размещенные в интернете).

Высокий уровень террористической опасности в Крыму был введен 11 апреля 2022 года из-за возможных провокаций «со стороны пособников киевского режима». С тех пор его действие регулярно продлевается.

Андрей Петров

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