Актер из Краснодара Арсен Суховский погиб в Москве от удара током

Актер из Краснодара Арсен Суховский умер в Москве от удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приемную мать и продюсера артиста Юлианну Медведеву.

Фото: kinopoisk.ru

Сообщается, что тело Арсена Суховского несколько дней пролежало на месте происшествия. Молодой человек после переезда в Москву устроился работать на стройку. По заявлению матери погибшего, 12 января начальник отправил его в трансформаторную будку сфотографировать счетчики. При этом полномочий для выполнения подобных работ у пострадавшего не было, поскольку он не был электриком.

По мнению Юлианны Медведевой, работодатель Арсена не сообщал о происшествии, поскольку хотел «по-тихому» похоронить молодого человека в Москве.

«Спасибо напарнику, который связался со мной, сообщил об этой трагедии. Следственный комитет сказал, что в крови не было ни алкоголя, ни наркотиков, умер от высокого напряжения током»,— цитирует издание заявление матери актера.

Арсен Суховский за свою карьеру актера снялся в мини-сериале «Ладога» и сыграл одну из главных ролей в картине с Иваном Охлобыстиным «Недетский дом». В Москву молодой человек отправился, чтобы поступить в Театральную школу Олега Табакова.

Анастасия Донскова

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