Летом в Адыгее для дискаунтера «Чижик» введут распределительный центр стоимостью 1,4 млрд рублей

В июне фирма «Логистический центр Адыгея 3», входящая в группу компаний «Ромекс», введет в эксплуатацию на территории парка «Ромекс-Теучежский» распределительный центр для проекта дискаунтера «Чижик». Инвестиции в проект составят около 1,4 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики.

Проект начали реализовывать в конце 2022 года. В него уже вложено более 300 млн руб. Центр будет предназначен для складирования непродовольственных и продовольственных товаров, требующих хранения в специальных температурных режимах и комплектации при отправке в розничную сеть.

Руководство компании «Ромекс» отмечает, что на близлежащем земельном участке в Адыгейске планируется размещение инфраструктурных объектов распределительного цента дискаунтера «Чижик». Там планируют создать зону загрузки, парковки и инженерные сети.

На территории парка «Ромекс-Теучежский» также строится логистический центр интернет-магазина «Озон» площадью 107,9 тыс. кв. м. Универсальный склад будет полностью сдан компании. Соглашение о его строительстве кабмин республики и ООО «Озон Адыгея», входящее в группу компаний «Ромекс», заключили в прошлом году. Инвестиции составят более 6,1 млрд руб. По итогу в регионе создадут до 2 тыс. рабочих мест.

В прошлом году в рамках первого этапа уже освоили 4,6 млрд руб. Там возвели первый корпус и объекты инфраструктуры с подключением к инженерным сетям, а также построили и реконструировали подъездные дороги к центру. Второй этап намечен на август 2023 года.

Татьяна Ручкина

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