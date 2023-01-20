Сгоревший в Сочи шестиэтажный дом оказался узаконенным самостроем

В Сочи дом по улице Тимирязева, 52/7, где полностью выгорели десять квартир вечером 19 января, был введен в эксплуатацию по судебному решению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Шестиэтажный дом был построен в 2013 году. Многоквартирный дом, уточняет надзорное ведомство, является самостроем, который был узаконен судебным решением.

Нуждающиеся во временном жилье лица направлены в пункт временного размещения.

Прокуратура Центрального района Сочи устанавливает причины и условия ЧП, будет дана оценка соблюдению требований закона правил противопожарной безопасности.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона курорта в 21:39. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на мансардном этаже здания на площади 140 кв. м. К 22:56 пожар локализовали на площади 210 кв. м. На месте работали звенья ГДЗ. Пожар ликвидировали в 00:56. Погибших и пострадавших не обнаружили.

Тат Гаспарян

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