Роднянский: кандидатуру Абрамовича в качестве переговорщика предложили в офисе президента Украины

Продюсер Александр Роднянский (признан иностранным агентом) заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сам предложил в качестве переговорщика Украины и России Романа Абрамовича в начале военного конфликта между странами. По его словам, обсуждение кандидатуры возможного посредника в переговорах началось задолго до ввода российских войск на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Роднянский и Роман Абрамович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Роднянский и Роман Абрамович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Вторым (кто позвонил после начала конфликта,— "Ъ") — Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасьте, ни до свидания, а сразу сказал — "Давай с Абрамовичем поговорим"»,— поделился воспоминаниями Александр Роднянский в интервью журналистке Ирине Шихман (признана иностранным агентом).

Господин Роднянский добавил, что кандидатуру возможного посредника начали обсуждать за несколько дней до начала российской военной операции.

«Последние передвоенные месяцы напряжения я разговаривал со многими украинскими друзьями и политиками. Они говорили о необходимости найти кого-то, кто мог бы стать полноценным посредником, потому что им казалось, что посредники, назначенные Кремлем, не доносят, не справляются, не формулируют то, что они говорят. Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю,— Роман Аркадьевич Абрамович»,— сказал он.

Александр Роднянский утверждает, что у Романа Абрамовича есть возможность доносить позицию до российского руководства. Он также дополнил, что переговоры между Россией и Украиной стали невозможны после произошедшего в Буче. По его словам, с этого момента при участии господина Абрамовича обсуждается только обмен пленными.

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании после начала военной операции на Украине. По оценкам Bloomberg, за год его состояние снизилось более чем на 50% и сейчас оценивается в $7,8 млрд. The Wall Street Journal сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена вывести Романа Абрамовича из-под санкций США из-за его участия в переговорном процессе.

Роман Абрамович присутствовал на последних очных переговорах России и Украины в марте 2022 года и на подписании соглашения о вывозе зерна с Украины в июле. По данным The Washington Post, Роман Абрамович также принимал участие в обмене украинского политика Виктора Медведчука на командиров полка «Азов» (запрещен в РФ) и приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных военных.

Что происходит на 331-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко