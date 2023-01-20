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обновлено 13:09

Пермская компания намерена запустить производство виски

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермское АО «Бастион» начало осваивать производство классического виски из солодовых и зерновых дистиллятов. В планах компании — запустить отдельное производство этого напитка. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития Пермского края.

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017 года завод назывался «Уралалко», затем был переименован в «Бастион осн. 1942». С 2003 года компания входит в крупнейший алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»). В компании работают 300 сотрудников.

В 2022 году компания произвела более 1,5 млн декалитров алкогольной продукции и вошла в топ-3 российских производителей коньяка. Это произошло благодаря модернизации производства, выполненного в рамках инвестиционного проекта, который был поддержан краевыми властями.

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