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Коммерсантъ FM
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В МЭА ожидают сокращения экспортных поставок нефти из России

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сказал, что поставки нефти из России сокращаются согласно прогнозу МЭА. По его оценке, в 2023 году экспорт нефти из России продолжит сокращаться.

Фатих Бироль

Фатих Бироль

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фатих Бироль

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Российский нефтяной экспорт сейчас снижается, как мы и предсказывали, и он продолжит снижаться в первом квартале этого года и после»,— сказал Фатих Бироль Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно декабрьскому отчету МЭА, объем экспорта из России в ноябре 2022 года вырос до 8,1 млн баррелей в сутки (б/с), что стало максимумом с апреля. В декабре экспорт нефти и нефтепродуктов из России, по оценке агентства, сократился на 200 тыс. б/с, до 7,8 млн б/с. МЭА также прогнозировало снижение к апрелю на 1,8 млн б/с по сравнению с февралем 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть пребывает во временном избытке».

Олеся Павленко

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