МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022–2023 годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз на 2023 год был увеличен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с, говорится в декабрьском отчете агентства. В целом предложение на мировом рынке нефти после пяти месяцев роста сократилось на 190 тыс. б/с, до 101,7 млн б/с.

Согласно отчету, объем экспорта из России в ноябре вырос на 270 тыс. б/с, до 8,1 млн б/с, что стало максимумом с апреля. В прошлом месяце погрузки сырой российской нефти остались на уровне октября — 5,1 млн б/с. Продажи российских нефтепродуктов выросли на 200 тыс. б/с, до 3 млн б/с. При этом МЭА считает, что выручка России от экспорта сократилась на $0,7 млрд, до $15,8 млрд.

МЭА ожидает, что в декабре Россия может снизить добычу нефти на 400 тыс. б/с из-за вступившего в силу эмбарго Евросоюза (ЕС). К апрелю 2023 года добыча может упасть на 1,8 млн б/с по сравнению с уровнем февраля нынешнего года. По итогам 2023 года агентство прогнозирует падение добычи жидких углеводородов в РФ до 9,6 млн б/с.

ЕС с 5 декабря ввел эмбарго на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше $60 за баррель. К ограничениям присоединились страны G7, а также Австралия и Норвегия. МЭА прогнозировало летом дефицит газа в Европе при отказе России от поставок. Глава МЭА Фатих Бирол настаивал, что миру нужна российская нефть.

О готовящихся в РФ ответных мерах — в материале «Ъ» «Нефть санкций не боится».

Лаура Кеффер