Главные новости к утру 19 января

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идут ожесточенные бои, однако ход боевых действий замедляется из-за усталости сторон. По его словам, Россия готовится к «реваншу». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перебросили часть войск с Херсонского направления в Донбасс.

Агенты СБУ застрелили участника первых российско-украинских переговоров Дениса Киреева, тело которого нашли в Киеве в начале марта 2022 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил газете, что без Дениса Киреева, скорее всего, Киев был бы взят.

Великобритания вслед за Канадой объявила о поставке на Украину 200 единиц бронетехники. Об этом сообщил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость может составить $2,6 млрд. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что новый пакет военной помощи могут принять в конце этой недели.

Российского посла Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сначала заявила, что его вызвали из-за высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Однако посол после визита в МИД сказал, что его вызывали исключительно из-за трагедии в Днепре, где при попадании ракеты в жилой дом погибло 45 человек.

Военная прокуратура проводит проверку по жалобе мобилизованных военных из Ярославской области. В жалобе говорится, что во время боя в зоне спецоперации командир приказал им отступать, а затем отказался от своих слов, и теперь солдатам грозит обвинение в дезертирстве. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Бывшего защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова судят по обвинению в распространении фейков. Он обвиняется в распространении в соцсети фейков о действиях вооруженных сил РФ и в разжигании ненависти и вражды. Дмитрий Талантов виновным себя не считает.

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