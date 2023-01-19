Сальдо сообщил о перегруппировке части украинских войск с Херсонского направления в Донбасс

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что воспользовавшись относительным затишьем на фронте, ВСУ перебросили часть войск с Херсонского направления в Донбасс. По словам господина Сальдо, на линии соприкосновения в его регионе происходят в основном бои местного назначения.

«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт... Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками»,— рассказал господин Сальдо агентству «РИА Новости».

Херсон был занят российскими войсками в марте. В ноябре Минобороны объявило о маневре российских войск на левый берег Днепра.

В последнее время шли ожесточенные бои за Соледар и Бахмут. 10 января Евгений Пригожин заявил, что войска ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар. 13 января о взятии Соледара под контроль России сообщило Минобороны. Президент Украины Владимир говорил, что ВСУ не будут отступать из Соледара и Бахмута.

Анастасия Ларина