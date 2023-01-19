Великобритания вслед за Канадой объявила о поставке на Украину 200 единиц бронетехники

Правительство Великобритании поставит на Украину 200 единиц бронетехники в качестве дополнения к 14 танкам Challenger 2. Об этом сообщил глава МИД Британии Джеймс Клеверли на пресс-конференции с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли. Накануне о поставке 200 единиц бронеавтомобилей объявила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники»,— заявил господин Клеверли (цитата по ТАСС).

15 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о поставках на Украину 14 танков Challenger 2. Кроме того, он анонсировал начало обучения украинских военных использованию новых танков и артиллерийских орудий британскими инструкторами.

Анастасия Ларина