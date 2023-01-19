AP: США поставит Украине оружие на сумму $2,6 млрд

Объем нового пакета военной помощи, который власти США предоставит Украине, может составить $2,6 млрд, сообщает AP. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что новый пакет военной помощи могут принять в конце этой недели.

По данным AP, в новый пакет военной помощи могут войти: около 100 американских боевых бронированных машин Stryker и как минимум 50 боевых машин пехоты Bradley. Ранее газета Politico сообщала, что в пакет помощи войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника. По информации издания, танки Abrams не будут включать в пакет помощи из-за проблем с логистикой и сложностей с техническим обслуживанием.

За последнюю неделю несколько стран объявили о новой военной помощи Украине. Великобритания обещала передать Украине 14 танков Challenger 2. Минобороны Канады анонсировало поставку украинским вооруженным силам 200 единиц бронеавтомобилей.

Анастасия Ларина