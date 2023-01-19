Военная прокуратура начала проверку по жалобе ярославских мобилизованных на командира

Военная прокуратура проводит проверку по жалобе мобилизованных военных из Ярославской области. В жалобе говорится, что во время боя в зоне спецоперации командир приказал им отступать, а затем отказался от своих слов, и теперь солдатам грозит обвинение в дезертирстве.

Как сообщили «РИА Новости» в правительстве Ярославской области, жалоба передана в надзорное ведомство по просьбе губернатор региона Михаила Евраева. «Правительство области обратилось с этим вопросом в военную прокуратуру, проводится проверка»,— сообщили агентству в пресс-службе областного правительства.

18 января ярославское издание «ПроГород» сообщило, что жены мобилизованных передали в редакцию видеозапись, на которой их мужья рассказывают о ситуации на передовой. «Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций,— цитирует издание одного из мужчин в материале, написанном на основе полученного видео.— Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал».