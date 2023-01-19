Зеленский сообщил о замедлении военного конфликта из-за усталости сторон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идут ожесточенные бои, однако ход боевых действий замедляется. По словам господина Зеленского, Россия готовится к «реваншу».

«Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже»,— сказал господин Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

13 января газета The Washington Post опросила военных экспертов о назначении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск военной операции на Украине. По их словам, смена командующего может свидетельствовать о намерении президента Владимира Путина начать наступление.

16 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что освобождение находящейся под контролем Украины территории региона могут начать весной. По данным The New York Times, западные страны торопятся передать ВСУ современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений в связи с ожидаемым весенним наступлением российских войск.

Анастасия Ларина