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Коммерсантъ FM
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WP: назначение Герасимова говорит о возможном наступлении российской армии

Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск военной операции на Украине свидетельствует о намерении президента Владимира Путина достичь всех названных ранее целей операции. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные The Washington Post (WP).

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Валерий Герасимов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Назначение Герасимова, вероятно, предназначено для поддержки намеченных решительных военных действий России в 2023 году,— считают аналитики Института изучения войны.— Путин, возможно, назначил Герасимова для наблюдения за крупным наступлением, которое, как он полагает, российские силы могут провести в 2023 году».

Британский эксперт по проблемам безопасности, связанным с Россией, Марк Галеотти считает, что понижение Сергея Суровикина, который до этого возглавлял группировку, демонстрирует «склонность Владимира Путина ассоциировать людей с проблемами». «Он думает, что все, что нужно, это новый человек»,— сказал господин Галеотти в интервью WP.

Другие опрошенные изданием аналитики полагают, что министр обороны России Сергей Шойгу назначил господина Герасимова начальником группировки войск, чтобы восстановить контроль «традиционных военачальников» над частными военными компаниями, в том числе над ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

11 января решением Сергея Шойгу Валерий Герасимов был назначен командующим силами военной операции на Украине вместо Сергея Суровикина, который стал заместителем господина Герасимова. В Минобороны объяснили перестановку кадров «расширением масштаба решаемых в ходе проведения операции задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» и «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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