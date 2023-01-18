«Судя по всему, мирные усилия тщетны»

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва готова рассмотреть серьезные переговорные инициативы, однако таковых не поступает. Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил о готовности к диалогу с Россией, однако лишь при соблюдении территориальной целостности Украины. Эту позицию фактически поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает возврат к диалогу маловероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бывший госсекретарь США — приверженец чрезвычайно популярной в современной России идеи реальной политики — Генри Киссинджер кардинально изменил свою позицию. Теперь 99-летний эксперт выступает за членство Украины в НАТО. По крайней мере, в текущей ситуации он не видит более смысла в нейтральном статусе этого европейского государства. Господин Киссинджер говорил об этом с 2014 года, но вот теперь считает по-другому. При этом он по-прежнему за диалог с Россией.

На этом фоне переговорная тема фактически вернулась в информационное пространство. Правда, судя по всему, ненадолго. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты» заявил, что Киев готов рассмотреть возможность возобновления диалога с российской стороной, но исключительно на основе принципов территориальной целостности Украины. Сейчас же, по его словам, Москва предлагает «подписать ультиматум».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли фактически поддержал Украину. При этом он особо отметил, что утверждения об отказе Америки от дипломатического пути неверны. Просто переговоры не о чем вести. Территории должны быть возвращены — тогда, пожалуйста, встретимся и обсудим, как быть дальше.

В Москве на это ответили в том же ключе, мол, будут серьезные инициативы — рассмотрим, а то, что предлагается в данный момент, недостойно внимания. И в целом Донбасс — наши исторические земли, носители русской культуры и обычаев, будем им помогать и впредь. А в Киеве сидит нацистское правительство.

Все это похоже на слабую попытку предотвратить новый этап противостояния — дать друг другу мирный шанс. Однако, судя по всему, все усилия тщетны.

Что же, тогда впору обсуждать новые пакеты санкций, технологические возможности танков типа Leopard 2 и иной современной западной техники, что предоставят Киеву союзники.

И, собственно говоря, изменение позиции Киссинджера, которого называли чуть ли не главным лоббистом российского курса, что-нибудь да значит. Конечно, можно поискать во всем этом некий двойной смысл, порассуждать о секретных закулисных сделках. В этой связи стоит лишь отметить, что Кремль на сегодня воздержался от сверхжесткой риторики, что опять же совершенно ничего не значит.

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