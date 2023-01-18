Блинкен: требования России по переговорам с Украиной не имеют шанса на успех

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что требование России к Украине признать новые четыре субъекта российскими не могут быть отправной точкой для переговоров. Он полагает, что такая позиция не может сулить успех в переговорах.

«Была риторика, которую в течение многих недель и месяцев продвигает РФ, о том, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина и мы — нет. Это, конечно, совершенно неверно... Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории… не вернутся, не о чем вести переговоры. Это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех»,— сказал господин Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли после переговоров.

17 января пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что что власти Украины готовы рассмотреть возможность переговоров, если они будут основываться на принципах территориальной целостности его страны.

В конце сентября Россия присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что после вхождения этих территорий в состав России переговоры будут невозможны. Переговорный процесс был прекращен по инициативе украинской стороны в мае 2022 года. В октябре Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести с Россией переговоры, пока ее президент — Владимир Путин.

Анастасия Ларина