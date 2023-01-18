Арестович внесен в базу «Миротворца»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович числится в базе украинского сайта «Миротворец». В ней он назван «профессиональным провокатором», который осуществляет «публичные информационные диверсии».

В карточке господина Арестовича на «Миротворце» сказано, что он участвовал в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил, и дискредитировал украинские госорганы.

Сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года. На нем публикуются личные данные людей и организаций, деятельность которых администраторы ресурса расценивают как угрозу безопасности Украины.

В базу «Миротворца» внесены, например, президенты Казахстана и Хорватии Касым-Жомарт Токаев и Зоран Миланович, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, а также российский политик Максим Кац (признан в России иноагентом).

Алексей Арестович уволился со своего поста после того, как заявил, что попавшая в жилой дом ракета в Днепре могла быть сбита силами ПВО Украины. Позже он извинился и сказал, что был уставшим, когда это говорил. За отставку господина Арестовича начали собирать подписи депутаты Верховной рады. Мэр Днепра попросил проверить его СБУ. 17 января Алексей Арестович написал заявление. В тот же день офис президента Украины принял его отставку.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».