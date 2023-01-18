При падении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский

В результате крушения вертолета в Броварах Киевской области погибли 18 человек, пострадали 29. В числе погибших — глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.

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Вертолет рухнул рядом с детским садом и жилым домом, всех жильцов и детей эвакуировали. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

Денис Монастырский занимал пост главы МВД Украины с середины июля 2021 года. Евгений Енин был назначен его заместителем в конце августа того же года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер