Под Киевом вертолет упал рядом с детским садом, есть погибшие

В городе Бровары Киевской области вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. Есть пострадавшие, сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в саду находились дети и сотрудники заведения, но всех эвакуировали. «На месте падения работают скорые, полиция и пожарные»,— написал Алексей Кулеба в Telegram.

Представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что пострадали пять человек, есть погибшие, передает издание «Суспiльне». Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

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