Главные новости за 17 января. Кубань, Крым, Адыгея

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре будет восстановлен в прежнем виде: из него не будут делать новый торгово-развлекательный центр, как это планировалось ранее. Как заявил глава города Евгений Наумов, с учетом сложной дорожной ситуации возле «Авроры», власти не хотят создать вокруг кинотеатра еще больший наплыв жителей и гостей. Компания Сергея Галицкого продолжить заниматься реконструкцией.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш через суд добился принятия мер предварительной защиты по иску, оспаривающему его внесение в реестр «иностранных агентов».

Бывший глава Краснодара, депутат Госдумы РФ Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт на прохождение службы в зоне спецоперации РФ на территории Украины.

В станице Ладожской Усть–Лабинского района пройдут похороны бывшего местного атамана Александра Ситавичуса, также известного как «Ладожский стрелок». Он отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер» и погиб на Донбассе в канун Нового года.

Российский инвестиционный форум, который традиционно проходил в феврале в Сочи, отменили в четвертый раз подряд.

В аптеках Краснодарского края закончился ряд лекарственных препаратов, в том числе детский сироп «Нурофен», препарат от боли в горле «Гексорал» и другие.

За год в Краснодарском крае количество должников, попавших в списки невыездных, выросло на треть. В целом по стране число граждан с ограничением в праве выезда за рубеж к концу 2022 года достигло 8 млн, что является рекордным показателем с 2008 года.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь», в которую входят крупные металлургические фирмы, направила жалобу в ФАС на резкий рост стоимости услуг Новороссийского морского торгового порта. Промышленники пожаловались на рост тарифов по перевалке от 8 до 84% на разные виды грузов.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что лиц, покинувших РФ в период спецоперации, необходимо ограничивать в гражданских правах, вплоть до лишения гражданства.

В Заксобрании Кубани могут начать наказывать за нарушение депутатской этики. Для этого в парламенте собираются создать специальную комиссию, которая будет разбирать поведение депутатов в случае каких-либо нарушений.

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