Металлурги пожаловались в ФАС на резкий рост тарифов в морском торговом порту Новороссийска

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь», в которую входят крупные металлургические фирмы, направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу на резкий рост стоимости услуг Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Промышленники пожаловались на рост тарифов по перевалке от 8 до 84% на разные виды грузов. В частности, стоимость перевалки по холоднокатаному прокату выросла на 32–76% в зависимости от груза, по горячекатаному прокату — от 15 до 65%, по катанке и арматуре — от 26 до 84%, чугуна — от 16,5 до 59%, а также стальных слябов, труб, железной руды и прочих грузов — от 9 до 65%.

Между тем тарифы на перевалку и хранение грузов в некоторых регионах устанавливают местные власти, в то время как ФАС только мониторит ставки портов РФ. Инициировать проверку, по заявлению экспертов, Федеральная антимонопольная служба может в случае двукратного превышения прогнозируемых цен.

В «Русскую сталь» входят крупнейшие предприятия черной металлургии: Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Мечел», Evraz, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), Трубная металлургическая компания (ТМК), Промышленно-металлургический холдинг и Объединенная металлургическая компания (ОМК).

Грузооборот группы НМТП за 2021 год составил 115,5 млн тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. По данным, опубликованным на портале предприятия, по итогам первого полугодия 2022 года НМТП вышел на первое место среди стивидорных компаний России с оборотом 31,58 млн тонн (+13,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram