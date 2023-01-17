В Заксобрании Кубани могут начать наказывать за нарушение депутатской этики

В кубанском парламенте планируют создать комиссию по депутатской этике, которая будет вправе как предложить парламентарию в случае допущения им соответствующих нарушений принести публичные извинения, так и поставить вопрос о его освобождении от деятельности на профессиональной основе. Об этом сообщается в проекте положения о комиссии, который опубликован на сайте кубанского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Югополис Фото: Югополис

Как следует из документа, комиссия будет рассматривать вопросы, связанные с нарушением депутатской этики, а также вопросы, связанные с совершением его помощниками действий, порочащих честь и достоинство депутата или наносящих ущерб авторитету Законодательного собрания. Действовать комиссия будет на основании поручения самого ЗСК, его спикера, обращений депутатов, организаций или граждан.

Перед тем, как перейти к рассмотрению конкретного дела комиссия будет вправе запросить у депутата или его помощника письменные объяснения по ситуации.

По результатам предварительного рассмотрения вопроса по депутату, исходя из проекта документа, она должна будет определить, имело место нарушение тем депутатской этики или нет.

В случае, если нарушение будет выявлено, комиссия сможет рекомендовать ЗСК предложить депутату принести публичные извинения, сообщить о нарушении в СМИ, лишить слова на пленарном заседании и даже поставить вопрос о применении к нему мер ответственности, предусмотренных за ненадлежащее исполнение депутатских обязанностей, среди которых согласно закону о статусе депутата ЗСК – объявление порицания, а также освобождение от деятельности на постоянной основе.

Если комиссия зафиксирует нарушение помощника, соответствующему депутату будет рекомендовано либо публично извиниться за своего помощника, либо предложить помощнику принести письменные извинения организациям или гражданам, чьи интересы и честь были затронуты. Кроме того, предполагается, что комиссия будет вправе рекомендовать применить к помощнику меры дисциплинарного взыскания.

Согласно приложению к соответствующему постановлению в состав комиссии по депутатской этике предлагается включить первого вице-спикера ЗСК Николая Гриценко (в качестве председателя), возглавляющего комитет по развитию АПК Сергея Орленко (заместителем председателем), Александра Поголова (секретарем комисси), Иван Жилищикова, Ирину Караваеву, Ивана Тутушкина и Дениса Хмелевского (членами комиссии).

Согласно карточке законопроекта в системе ЗСК документ планируется к вынесению на рассмотрение 9 сессии ЗСК, которая намечена на 26 января.

Михаил Волкодав

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