Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО

Бывший глава Краснодара, депутат Госдумы РФ Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт на прохождение службы в зоне спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в Telegram.

«Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой — недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта»,— говорится в сообщении.

Контракты также продлили депутаты Олег Голиков и Сергей Соколов.

Евгений Первышов является участником подразделения «Каскад» отряда «Барс». О своем намерении пройти службу на территории СВО экс-глава Краснодара сообщил в октябре 2022 года. В начале 2023 года с депутатом встретились кубанские волонтеры. Они рассказали, как проходит служба бывшего главы краевого центра.

Анастасия Донскова

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