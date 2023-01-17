Краснодарский адвокат Беньяш добился права не ставить предупреждение о статусе «иноагента» в соцсетях

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш через суд добился принятия мер предварительной защиты по иску, оспаривающему его внесение в реестр «иностранных агентов». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Адвокат подал иск на решение Минюста о включении его в реестр «иностранных агентов». Кроме того, он просил суд принять меры предварительной защиты, которые до окончания рассмотрения иска приостанавливают решение об этом статусе. До этого времени Михаил Беньяш может не указывать его в своих публикациях и не отчитываться перед Минюстом.

Кроме того, адвоката могут вернуть к участию в разбирательстве его подзащитных — сотрудников Росгвардии, отказавшихся участвовать в спецоперации. После внесения Михаила Беньяша в реестр «иноагентов» суд отстранил его, поскольку в деле содержится гостайна.

Михаил Беньяш начал заниматься адвокатской деятельностью в 2006 году. Он защищает гражданских активистов. Известность адвокат получил после обвинений в нападении на полицейских. 12 октября 2019 года Ленинский районный суд признал его виновным в применении насилия к полицейским, однако в феврале 2022 года ему отменили меру пресечения.

В список физлиц, выполняющих функции иноагента, Министерство юстиции России внесло краснодарского адвоката в октябре 2022 года.

Татьяна Ручкина

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