Число невыездных должников в Краснодарском крае за год выросло на 30%

За год в Краснодарском крае количество должников, попавших в списки невыездных, выросло на треть. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

«В течение 2022 года вынесено 988 456 постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ. В 2021 году — 765 382»,— уточнили в ведомстве.

В целом по стране число граждан с ограничением в праве выезда за рубеж к концу 2022 года достигло 8 млн, что является рекордным показателем с 2008 года, когда был принят закон, запрещающий должникам выезд за пределы России.

Ранее такой запрет действовал только в отношении неплательщиков по алиментам. Сейчас граждане также могут стать невыездными из-за долга по кредиту, налоговой задолженности, неоплаченных коммунальных платежей, штрафов ГИБДД и пр. Постановление о временном ограничении выезда за границу судебные приставы выносят, когда сумма долга по алиментам превышает 10 тыс. и 30 тыс. руб. по остальным платежам.

В середине 2021 года Краснодарский край стал лидером РФ по количеству невыездных должников (381,4 тыс. человек). На втором месте находилась Башкирия (360 тыс. человек), на третьем — Москва (227 тыс. человек).

По данным ФССП, каждый десятый из тех, кому был ограничен выезд за границу, не выплачивал алименты.

С января по сентябрь 2022 года судебные приставы Краснодарского края взыскали с должников по имущественным налогам более 1,8 млрд руб. задолженности и 127 млн руб. исполнительского сбора.

Наталья Решетняк

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