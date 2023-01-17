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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 17 января

Рост ВВП Китая замедлился до 3% в 2022 году<./b> Показатель оказался ниже официального прогноза 5,5%. Население КНР сократилось впервые с 1961 года.

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

В 2022 году половина сделок с вторичным жильем совершалась по доверенности, что стало максимальным показателем за всю современную историю российского рынка недвижимости. Это результат спешной продажи квартир через посредников россиянами, уехавшими из страны. О статистике

Передача Украине танков Challenger 2 на время сделает британскую армию слабее, считает начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. По его мнению, это создаст «брешь» в запасах армии и затруднит исполнение обязанности перед НАТО.

Высокопоставленные чиновники Белого дома прибыли в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. В состав делегации вошли первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, замглавы Пентагона Колин Кол и заместитель помощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер. О поддержке Киева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители, выяснил «Ъ». Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. О проблеме

МАГАТЭ создало миссию на Южно-Украинской АЭС. Специалисты организации вскоре будут работать на всех атомных электростанциях Украины.

Во многих регионах России действует «настоятельная рекомендация» для чиновников и депутатов не выезжать отдыхать за границу, выяснил «Ъ». Официально запретить им покидать страну местные власти не могут. Подробнее

Восемь человек получили ранения при стрельбе во Флориде на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Один из них находится в критическом состоянии.

О предстоящих 17 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

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