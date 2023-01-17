МАГАТЭ создало миссию на Южно-Украинской АЭС

На Южно-Украинской АЭС начинает работать миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты организации вскоре будут работать на всех атомных электростанциях Украины, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Господин Гросси опубликовал в Twitter видео поднятия флага агентства по атомной энергии на Южно-Украинской АЭС. «Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины»,— написал господин гендиректор организации в Twitter.

Незадолго до этого глава МАГАТЭ анонсировал расширение присутствия агентства на Украине. Он объяснил это необходимостью предотвращения ядерной аварии. МАГАТЭ намерено разместить миссию в составе двух экспертов на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой атомных электростанциях, а также на Чернобыльской площадке.

О планах МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «Конечная станция».

Леонид Уварчев