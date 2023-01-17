Главные анонсы 17 января

В Москве попрощаются с актрисой Инной Чуриковой, прощание пройдет в Храме Христа Спасителя, начало — в 11:00. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

В Германии, как ожидается, будет представлен новый министр обороны вместо ушедшей в отставку Кристине Ламбрехт.

В швейцарском Давосе откроется деловая часть Всемирного экономического форума. Запланированы выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Испании Педро Санчеса, сессия с участием президентов Польши, Литвы и экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционера Светланы Тихановской, а также диалог с участием бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

В Москве в офисе ЕЭК пройдет заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Еврокомиссия от имени Евросоюза перечислит Украине новый транш в размере €3 млрд из нового пакета макрофинансовой помощи.

«Тинькофф банк» перестанет начислять проценты на остаток по счету владельцам своих дебетовых карт, у которых нет особого статуса.

Московская биржа расширяет линейку опционов на акции, которая пополнится недельными и месячными опционами на акции «Роснефти» (MOEX: ROSN) (ROSN), «Татнефти» (MOEX: TATN) (TATN), МТС (MOEX: MTSS), «Группы Позитив» (MOEX: POSI) и «Московской биржи» (MOEX: MOEX).

В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании по инициативе России обсудят ситуацию, в которой оказалась Украинская православная церковь. Россия пригласит на заседание в качестве докладчика представителя Московского патриархата.

В США запланирован визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет полностью закрыто с 13:00 до 18:00 из-за ремонта.

В Нижнем Новгороде Ленинский районный суд рассмотрит иск ООО «Гранат» (бренд ресторанов японской кухни «Тануки») к представителям запрещенной в России организации «Мужское государство» Дмитрию Губанову, Игорю Носову и Владиславу Позднякову за организацию ими информационной атаки на рестораны сети.

В Белгороде запланировано заседание городского совета, на котором, как ожидается, будет избран глава администрации областного центра.

С 17 по 22 января в Париже пройдет Неделя мужской моды.