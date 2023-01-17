Над Белгородом сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона сообщил в Telegram, что оперативные службы уточняют «последствия на земле».

Российские регионы подвергаются атакам на фоне проведения на Украине военной операции. Последний раз господин Гладков сообщал об обстреле Белгородской области 15 января. Тогда были повреждены торговые ряды на рынке в городе Шебекино. При обстреле этого населенного пункта 10 января пострадали шесть человек.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования.

Леонид Уварчев