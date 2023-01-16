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Коммерсантъ FM
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Год экономического пессимизма и поляризации

Опубликован доклад Edelman Trust Barometer 2023

В условиях сложной макроэкономической ситуации, инфляции, роста ключевых ставок, ситуации на Украине и других негативных событий 2022 года в мире снижается экономический оптимизм и растет поляризация. Это вывод авторов ежегодного исследования Edelman Trust Barometer — доклад в этом году назывался «Исследуя поляризованный мир».

Фото: Frank Augstein / AP

Фото: Frank Augstein / AP

Edelman Trust Barometer ежегодно публикует американская компания Edelman, в этом исследовании анализируется уровень доверия граждан к различным институтам. В опросе, на основании которого был составлен нынешний доклад, приняли участие 32 тыс. человек из 28 стран мира. Опрос проводился с 1 по 28 ноября 2022 года. России в этот раз среди стран не было, хотя с 2007 по 2021 год здесь также проводились эти опросы.

Лишь 40% опрошенных в рамках исследования Edelman Trust Barometer 2023 ожидают, что в ближайшие пять лет они и их семьи станут жить лучше. Это существенное снижение в сравнении с прошлым годом — тогда такой экономический оптимизм продемонстрировали 50% опрошенных.

Снижение экономического оптимизма продемонстрировали граждане подавляющего большинства стран. Только в Китае этот показатель вырос на 1 процентный пункт (п. п.). Сильнее всего снизилось число оптимистов в Колумбии (на 22 п. п.), Малайзии (на 20 п. п.) и Нигерии (на 19 п. п.). Самые низкие показатели в целом продемонстрировали богатые страны: Япония (положительно отвечают только 9% опрошенных), Франция (12%) и Германия (15%). В целом в 24 из 28 стран наблюдался рекордно низкий уровень экономического оптимизма за 23 года, в течение которых проводится такой опрос.

В итоге доверие к институтам в мире составило 56%, то есть оно находится на нейтральном уровне (результат до 49% аналитики Edelman характеризуют как недоверие, от 50% до 59% называют нейтральным, от 60% — доверие). Этот показатель не изменился в сравнении с прошлым годом. Доверие к бизнесу и правительству также осталось на неизменном уровне — 62% и 51% соответственно. Доверие к неправительственным организациям и массмедиа в мире снизилось на 1 п. п. — до 59% и 50% соответственно.

Все больше людей в разных странах мира говорят о высоком уровне поляризации в их обществе. Граждане шести стран заявили о сильной поляризации: США, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Испания и Швеция. Показатели девяти стран, в том числе Японии, Великобритании и Германии, находятся на границе между умеренной и сильной поляризацией. Среди причин поляризации называют недоверие в отношении правительства и массмедиа, недостаток общей идентичности, системную несправедливость, экономический пессимизм и общественные страхи.

Среди основных страхов опрошенные называли потерю работы (89%), изменение климата (74%), инфляцию (74%), ядерную войну (72%), дефицит продуктов питания и энергии (67% и 66% соответственно).

В целом авторы исследования отмечают четыре основные тенденции. Первая из них — ощущение экономической тревоги, о чем свидетельствует существенное снижение уровня экономического оптимизма. Вторая тенденция — институциональный дисбаланс, при котором все больше людей считают единственным этичным и компетентным институтом бизнес, в то время как правительство часто называют неэтичным и некомпетентным. Разрыв в уровне доверия между ними составляет 11 п. п. в мире в целом. Однако во многих странах он намного больше: 40 п. п. в ЮАР, 28 п. п. в Колумбии, в США и Великобритании этот разрыв также несколько выше, чем в мире в целом, и составляет 13 п. п.

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Еще одна тенденция — масштабный классовый разрыв. Разрыв в уровне доверия к институтам между представителями верхних и нижних 25% общества по доходам достигает 15 п. п.: бедные намного меньше доверяют институтам, чем состоятельные граждане. Значительнее всего этот разрыв в Таиланде — 37 п. п., в США — 23 п. п., в Саудовской Аравии — 20 п. п. Как отмечают авторы доклада, это свидетельствует о том, что «жители одной и той же страны живут в очень разных реальностях». Наконец, четвертая тенденция — продолжающееся снижение доверия к СМИ и рост дезинформации. СМИ находятся на последнем месте среди институтов по уровню доверия.

«Мы видим, как макроэкономическое давление проявляется на индивидуальном уровне в наборе страхов от инфляции до ядерной войны… Следствие этого — скатывание от недоверия к острой поляризации в обществе. Если мы не вмешаемся, то увидим продолжающийся переход от кризиса институционального доверия к кризису межличностного доверия»,— отмечает генеральный директор Edelman Ричард Эдельман.

Яна Рождественская

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