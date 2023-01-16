Над Севастополем сбили семь беспилотников

Системами ПВО России и Черноморского флота над морем в Севастополе были сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

«Пишут, что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно»,— добавил Развожаев, попросив доверять только официальной информации.

Ранее, беспилотный летательный аппарат сбили над Севастопольской бухтой.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь