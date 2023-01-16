Над бухтой Севастополя сбили беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Все службы работают в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

С начала 2023 года в Севастополе ликвидировали не менее пяти дронов. В городе до 26 января действует высокий «желтый» уровень террористической опасности. Его действие продлили на основании сведений правоохранительных органов о возможной угрозе терактов. Впервые мера начала действовать в Севастополе летом 2022 года после падения беспилотного летательного аппарата во дворе штаба Черноморского флота.

Анастасия Донскова

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