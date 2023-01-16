Главные новости к утру 16 января

В Севастополе система ПВО сбила беспилотники, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Минфин Белоруссии анонсировал создание совместного с РФ налогового комитета в 2023 году. В марте ожидается запуск информационной системы для обмена налоговой информации, она уже была опробована.

США приступили к расширенному обучению украинских военных в Германии. Около 500 человек будут возвращены на «поле боя» в течение пяти–восьми недель. О поддержке Киева со стороны Запада

Виктор Медведчук предложил создать движение из тех, кто не хочет, чтобы Украина стала «местом геополитических разборок». Украинский политик написал статью о причинах российско-украинского конфликта и о его будущем.

Изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород», сообщил источник ТАСС. По его словам, раздельные испытания узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены. О суперторпеде

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка, узнал «Ъ». Подробнее

Роскомнадзор с декабря заблокировал 306 сайтов с информацией о ЛГБТ. Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды заработал в начале декабря 2022 года.

Российские спортивные лиги предлагают ввести послабления в закон о рекламе для букмекеров и алкогольных брендов, узнал «Ъ». Речь идет о том, чтобы разрешить рекламу букмекеров на фасадах стадионов, а также использовать в ней образы людей, а рекламу алкогольного пива допустить на ТВ во время спортивных трансляций и в спортивных СМИ. О предложениях

«Барселона» победила «Реал» и выиграла Суперкубок Испании. Матч завершился со счетом 3:1.

О предстоящих 16 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».