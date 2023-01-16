Медведчук призвал создать движение не желающих, чтобы Украина стала местом геополитических разборок

Украинский политик Виктор Медведчук написал статью для «Известий» о причинах российско-украинского конфликта и о его будущем. По мнению экс-депутата Верховной рады, противостояние либо «сползет к мировой войне и ядерному конфликту», либо будет проведен «процесс разрядки», как при завершении Холодной войны. Политик предложил создать движение из тех, кто не хочет, чтобы Украина стала «местом геополитических разборок».

Господин Медведчук считает, что украинцам «для спасения страны» нужно строить демократию и открывать гражданский диалог «без западных кураторов». По его мнению, в стране есть граждане, которые хотят мира, но их «по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали». Как пишет политик, если Запад не хочет «слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится». «Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок»,— написал господин Медведчук.

В своей статье Виктор Медведчук написал, что отношения РФ и Украины «имеют свою специ­фическую историю» и они «теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов». По его мнению, с 1991 года на Украине существовали две страны — «анти-Россия и Украина как еще одна Россия». Сам политик считает, что «интеграцию с Россией Украине однозначно диктует экономика».

Виктор Медведчук отмечает, что бизнес юго-востока во многом был связан с Россией, поэтому «конфликт перестал быть делом исключительно внутренним». «Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство, в которой, как мы показали выше, ей было системно отказано. А уладить эту ситуацию оказалось некому»,— говорится в статье. Политик никак не оценивает ввод Россией войск на Украину и присоединение ей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

По мнению господина Медведчука, для начала «процесса разрядки» необходимо признать, что у России есть интересы, которые нужно учитывать. Он считает, что конфликт либо будет расти дальше, «перекидываясь на Европу, другие страны», либо будет «локализован и разрешен».

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. 22 сентября его передали России в обмен на украинских военных. Ранее господин Медведчук называл себя кумом президента Владимира Путина.

Леонид Уварчев