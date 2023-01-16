Главные анонсы 16 января

С 16 по 20 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум.

С 16 января по 1 февраля авиаподразделения вооруженных сил Белоруссии и России проведут совместные летно-тактические учения.

Верховный суд России рассмотрит иск генпрокурора Игоря Краснова о признании международной организации «Маньяки. Культ Убийств» («М.К.У.») террористической и ее запрете в РФ.

С 16 января Сбербанк отключит устаревшие приложения на смартфонах.

16 января состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоятся переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с боснийским членом президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем (в закрытом режиме).

В Бабушкинском суде Москвы прокурор в прениях сторон запросит срок для бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева по делу об экстремизме.

Заводской районный суд Саратова приступит к рассмотрению иска председателя областной думы Михаила Исаева (ЕР) о защите чести, достоинства, деловой репутации к компании Telegram FZ-LLC из-за публикаций в одноименном мессенджере.

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) в 12:00 будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении Али Тазиева по прозвищу Магас, обвиняемого в нападении на посты ДПС в Ингушетии и других преступлениях.

С 16 по 18 января в Абу-Даби пройдет 16-я Международная выставка и конференция инноваций в энергетике и экологии будущего «Всемирный саммит по энергии будущего» (World Future Energy Summit 2023).

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС Индии впервые проведут совместные учения с участием боевых самолетов.

С 16 по 18 января 2023 года в Республике Саха (Якутия) в связи с погодными условиями школьники перейдут на дистанционное обучение.

В Греции экс-король Константин II, скончавшийся в Афинах в возрасте 82 лет, будет похоронен на фамильном кладбище на территории бывшей летней королевской резиденции в местечке Татой без государственных почестей, как частное лицо.

Важнейшие события предстоящей недели — в подборке «Ъ».