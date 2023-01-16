«Барселона» победила «Реал» и выиграла Суперкубок Испании

Футболисты «Барселоны» обыграли команду «Реала» в финале Суперкубка Испании. Матч, который проходил в Эр-Рияде, завершился со счетом 3:1. «Барселона» в 14-й раз стала обладательницей награды.

Голы забили: Гави (33), Роберт Левандовский (45), Педри (69) — Карим Бензема (90+3). 18-летний Гави, кроме забитого гола, отметился также двумя результативными передачами. Он стал самым молодым игроком, забившим мяч в матче за Суперкубок.

«Барселона» является наиболее титулованным клубом Суперкубка Испании. «Реал», получавший награду 12 раз, находится на втором месте. Он в том числе был победителем в прошлом году.

Леонид Уварчев